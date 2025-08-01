Alumnos lomitenses compartieron un campamento científico y recreativo

En el camping municipal de Monte Lindo, jurisdicción de Pozo del Tigre, estudiantes lomitenses realizaron el campamento científico y recreativo, una actividad más de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología.

Para ahondar sobre el tema, la delegada zonal de Las Lomitas, la profesora Stella Maris González, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y explicó que esta actividad educativa pone de manifiesto que “el trabajo realizado requiere de conocimientos transversales, del trabajo docente en equipo y de que los distintos espacios curriculares aborden sus temáticas” desde diferentes ópticas.

Fue así que en ese marco estuvieron presentes alumnos de todos los niveles educativos, “cada uno con su aporte y con el compromiso de llevarse nuevas ideas para seguir trabajando”, añadió.

Además, indicó que entre las acciones realizadas, “compartieron una actividad de canotaje, el desayuno, la labor en equipo, el establecer pautas y criterios de trabajo en el campamento. Hubo mucha expectativa y se volverá a repetir esta vivencia”, expresó la autoridad educativa.

Para cerrar, a modo de balance, hizo notar que “lo realizado en esta jornada es la mejor demostración del compromiso docente y de la participación de todos los actores que forman la escuela, como los alumnos y padres”.

“Fue una jornada de trabajo y de vivencia con la naturaleza”, resumió.



