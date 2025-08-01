Solís aseguró que “este 26 de octubre vamos a volver a ratificar al proyecto político del Modelo Formoseño”

En el marco de otra jornada de capacitación sobre la Boleta Única Papel (BUP) en Ingeniero Juárez, organizada en la tarde de este martes 19, donde se convocó a dirigentes políticos, sociales, religiosos y toda la comunidad en general para abordar el nuevo sistema de votación que se implementará en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, el vicegobernador Eber Solís aseguró que esta fue “la primera charla” con la intención de que después “ustedes puedan transmitirlo en cada una de sus comunidades”.

También aprovechó la ocasión para conversar con la dirigencia de esa localidad, así como con el intendente Rafael Nacif. En ese marco, expuso Solís que el 29 de junio en que se celebrara los comicios provinciales, “Juárez fue un ejemplo”, porque allí “casi el 70% votó a favor del proyecto político del Modelo Formoseño, conducido por el gobernador Gildo Insfrán”, ratificándolo de esa manera.

Compromiso de las comunidades aborígenes

También agradeció “a las comunidades aborígenes por su compromiso, transmitiendo en su lengua materna la información para que todos puedan ejercer su derecho al voto con claridad y responsabilidad”.

Y pidió “el 26 de octubre acompañemos con nuestro voto a Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, son la única alternativa para seguir defendiendo los derechos de cada formoseño y formoseña en el Parlamento Nacional”.

Cabe recordar que por pedido del gobernador Gildo Insfrán, y a los fines de despejar dudas sobre el BUP, se están llevando adelante estas capacitaciones, asegurando Solís que “por más que cambie el sistema electoral de votación, este 26 de octubre vamos a volver a ratificar al proyecto político del Modelo Formoseño”.

Y para eso, “lo más importante es que el pueblo de Formosa pueda expresarse libremente como siempre lo ha hecho”, porque “el voto es sagrado”, y concretamente, “el formoseño y la formoseña votan a quién quieren, es así de sencillo, y nosotros tenemos que hacer valer el respeto por la democracia”.

Entonces, tras esta primera charla en Juárez sobre el nuevo sistema de votación de la BUP, la cual tiene el objetivo de que sea “el disparador” para que después se replique esto mismo en cada comunidad, recalcó en que, en definitiva, “queremos que todos tengan la posibilidad de votar este 26 de octubre”.

Para “desde Formosa ponerle un freno a las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei”, las cuales “de una u otra manera, todos los días están perjudicando al pueblo argentino”, incluso, le reclamó a la oposición de Formosa por avalar lo que está haciendo el Gobierno libertario.

La actual gestión nacional se está desentendiendo de sus responsabilidades como Estado, al promover políticas absolutamente crueles, como “la quita a los subsidios, a la ayuda a los comedores escolares, a las cajas alimentarias a las comunidades originarias, a las pensiones nacionales, lo mismo que la suspensión definitiva de la obra pública nacional, el desguace del sistema de salud del país”, entre otras decisiones que el Vicegobernador las condenó en absoluto.

Nacif

Por su parte, el intendente Nacif le agradeció a “toda la militancia” por estar presente en esta jornada, al brindar unas palabras ante la mirada del vicegobernador Solís, funcionarios del Gabinete Provincial y legisladores que lo acompañaron en esta gira de dos días en la que recorrió comunidades de los Departamentos Matacos, Ramón Lista, Bermejo, en el oeste formoseño.

“Esta es una muestra más de que el pueblo formoseño está agradecido y esclarecido”, robusteció el jefe comunal aludiendo al gran acompañamiento que se tuvo en su localidad hacia esta capacitación de la BUP.











