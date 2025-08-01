Realizarán una capacitación sobre la BUP en la EPES 54

Este miércoles 20, a partir de las 17 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela de Educación Secundaria (EPES) N° 54 “Gdor. Juan José Silva”, en la ciudad capital, tendrá lugar una capacitación sobre la Boleta Única de Papel (BUP), que regirá para todo el país en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, el juez federal con competencia electoral de Formosa, el doctor Pablo Morán, brindó detalles del encuentro que se realizó en la Casa Rosada, del que participaron la Vicejefatura de Gabinete del Interior –a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional Electoral (DINE), las autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE), los jueces federales y secretarios electorales de 22 jurisdicciones de todo país, en el marco del trabajo mancomunado que vienen desarrollando el Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Electoral de cara a los próximos comicios nacionales.

El encuentro –del que participaron 18 jueces federales, entre ellos Morán- tuvo como objetivo fortalecer la coordinación institucional y profundizar sobre la implementación de la BUP, que se llevará a cabo por primera vez en toda la Argentina en el marco de una elección legislativa.

“Estuvimos en una reunión con la Cámara Nacional Electoral y con la Vicejefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, lo que antes era el Ministerio del Interior, y la Dirección Nacional Electoral, trabajando en lo que va a ser la logística y las cuestiones vinculadas a las elecciones”, dijo.

Explicó que en el caso de Formosa, “la boleta de Formosa va a tener un máximo de cinco columnas, que son las cuatro agrupaciones políticas y un partido que se presenta solo, en principio”.

Y agregó que “atrás de la boleta va a decir Formosa y lo interesante es que tendrá un código de barras, un número de serie y va a estar troquelado en un talonario”, de manera que “la única boleta que servirá para votar es la que le entregue el presidente de mesa, en el momento que el ciudadano dará su DNI”.

Con esa BUP, “se va a una cabina de votación atrás de un biombo y con una birome que se le va a proveer, va a elegir alguno de los casilleros, marcando con una cruz”, aclarando que se debe elegir solo uno, si no “el voto es nulo”. Seguidamente, “la doblará y la depositará en la urna, tras lo cual le devolverán el DNI”.

Para finalizar, informó que “vamos a hacer una capacitación para la ciudadanía el día 20 en la EPES 54, a las 17 horas”.

Puede asistir “todo el que quiera saber cómo funciona el sistema electoral, cómo va a ser la forma de votar e incluso, la gente que quiere ser fiscal por algún partido político”, anticipando que “arrancamos con esa capacitación y después vamos a recorrer todo el interior de la provincia”.



