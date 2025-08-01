Anularon un centro de distribución de estupefacientes

• El procedimiento se concretó en el barrio Centro





Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Palmar Largo secuestraron una bolsa con marihuana, de la que se puede obtener hasta 50 dosis, elementos de acondicionamiento y otros objetos.

Los policías antinarcóticos iniciaron las investigaciones semanas atrás en el barrio Centro de El Potrillo.

Todas las pruebas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, que ordenó el allanamiento.

La medida judicial se concretó el jueves último, donde secuestraron la droga, bolsas vacías de polietileno y otros elementos de interés para la causa.

Todo lo secuestrado fue trasladado hasta la dependencia policial y continúa la investigación para detener al dealer. (Con foto)



