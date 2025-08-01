Secuestran cigarrillo con un avalúo superior a los 31 millones

• Los conductores evadieron el control policial e intentaron embestir a los efectivos





Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a seis hombres, secuestraron dos mil gruesas de cigarrillos de origen extranjero que eran transportados en un Volkswagen Surán, un Chevrolet Aveo y un Peugeot Partner.

Este viernes alrededor de las 13:00 horas, los integrantes de la Subcomisaría Tres Lagunas efectuaban un control vehicular en la Ruta Provincial N° 6, de la colonia Villa Hermosa, de esa localidad.

Allí los conductores advirtieron que los policías realizaban el control, entones uno aceleró la marcha, pese a las señales realizadas por los efectivos y embistió el dispositivo de seguridad, mientras que los otros dos vehículos regresaron hacia la localidad. .

De inmediato, desplegaron un amplio operativo con la colaboración de los integrantes de la Unidad Regional Cuatro, Delegación Drogas Peligrosas, Delegación Departamento Informaciones Policiales, Comisaría Riacho He-Hé y Destacamento Siete Palmas.

Durante esa actividad, detuvieron a los conductores del Chevrolet Aveo y el Peugeot Partner que ingresaron a un establecimiento ganadero, ubicado en la Colonia El Recodo y allí constataron que trasladaban gruesas de cigarrillos.

Minutos después, en un camino vecinal, los efectivos del Destacamento Siete Palmas y de la Subcomisaría Tres Lagunas secuestraron el Volkswagen Suran que transportaba también varias cajas de Rodeo y Eight.

Por el caso se inició una causa judicial por “Encubrimiento de Contrabando” con intervención de Juzgado Federal, a cargo del Dr. Pablo Fernando Morán, quien direccionó el procedimiento.

También se inició a una causa por “Atentado y Resistencia Contra la Autoridad, Daño y Violación de Domicilio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Clorinda.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.



