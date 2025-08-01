Enviaron informes a la Justicia Federal sobre los trabajos que se realizan en prevención de la caza y pesca furtiva





La Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la provincia de Formosa envió al Juzgado Federal Nº 1, a cargo del doctor Pablo Morán, informes relacionados a la prevención de la caza y pesca furtiva, aclarando que desde los años 2015-2016 está prohibida la cacería en todo el territorio formoseño.

“Hemos recibido informes que nos envió la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia, acerca de los resultados de las actividades que están realizando, que les encomendaron en otra causa judicial”, explicó el magistrado en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Puntualizó que no sólo esa dependencia del Ministerio de la Producción y Ambiente, “sino también la Unidad Especial de Policía Ecológica (UEPE), la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) y la Gendarmería Nacional Argentina, estuvieron recorriendo distintos lugares del margen formoseño del río Bermejo, donde antes se conocía como Estancia La Fidelidad, Puerto de San Jorge, durante toda esta semana”.

En ese sentido, hizo notar que en dichos informes se reiteró que “no se encuentra habilitada la caza en todo el territorio provincial desde los años 2015-2016. O sea que no se están extendiendo licencias de caza”.

Por ello es que “se realizan tareas de control desde la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del MPyA y la Policía de la provincia de Formosa”, secuestrándose armas, casquillos de armas, otras municiones, esqueletos de yacarés despojados de cola y lomo, dejando el resto del cadáver abandonado, distintos pescados, algún pecarí, caparazones de quirquinchos, restos de carpinchos, chanchos moros, entre otros.

Precisó que “estuvieron haciendo tareas de relevamiento” en diversos lugares del territorio, donde “se concientizó a la población y se le estuvo haciendo saber lo ilícito que en estos casos resulta de estos accionares”.



