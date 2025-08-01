Distrito Cinco: Detuvieron a tres sujetos y recuperaron bienes

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto”





Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a tres hombres y recuperaron elementos de valor que fueron sustraídas, del barrio El Porvenir.

El viernes último, un joven denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda y le sustrajeron un tubo de gas, una motoguadaña, una rueda de moto, entre otros bienes.

De inmediato, los uniformados de la Comisaría Seccional Séptima iniciaron las pesquisas con entrevistas a vecinos y durante esa actividad establecieron la participación de cuatro sujetos.

Luego, los policías de la Zona 5 del Comando Radioeléctrico Policial durante recorridas por calles internas del mencionado barrio, detuvieron a un hombre que trasladaba una garrafa de la cual no pudo justificar su procedencia.

Por su parte, los integrantes de la brigada de investigaciones de la Comisaría aprehendieron a dos presuntos autores del ilícito y recuperaron la desmalezadora, una rueda de moto, una pala que ya habían sido comercializados.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



