Clorinda. Atacó con un cuchillo a los policías y terminó detenido

Tres efectivos policiales fueron lesionados tras ser atacados con arma blanca por un joven de 22 años que se hallaba alterado y agresivo.

El hecho ocurrió pasada las 03:00 horas, de este sábado, en la intersección de la Avenida Roque Saenz Peña y México del B° Toba.

En el lugar un joven deambulaba por la vía pública y al pretender ser identificado por los policías ataco a los uniformados causando daño en una ventanilla del móvil policial, con un arma blanca, tipo machetillo dándose a la fuga del lugar ingresando a casas vecinas y corriendo por los techos.

El hombre fue detenido minutos después luego que un vecino del Barrio Toba informara que un hombre violento ingreso a su domicilio.

Al pretender detenerlo, el joven se abalanzo y ataco a los efectivos policiales con un arma blanca resultando tres uniformados lesionados, teniendo que efectuarse disparos al aire con escopeta con posta de gomas para lograr reducir y aprehender al sujeto.

El joven detenido y los uniformados fueron derivados inmediatamente al hospital local para su atención médica.

En el lugar de los hechos se hicieron presentes las máximas autoridades de la Unidad Regional Tres, a cargo de su titular el Comisario General Pablo Torres, la Jueza de Turno Dra. Mariela Isabel Portales y personal de policía científica.

Se labran actuaciones judiciales ordenadas por la Jueza de Turno por los delitos de “Tentativa de Homicidio, Lesiones y Daño Agravado”. Se realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos, procediéndose al secuestro de elementos de interés entre ellos el arma blanca utilizada por el agresor.

Debido a lesión que presentaba uno de los efectivos en el rostro y cabeza, fue derivado para estudios complementarios al Hospital Interdistrital Evita de esta ciudad, en tanto que el causante fue notificado de su situación legal y alojado en sede policial a disposición del juzgado interviniente.




