Se desplegó un amplio operativo de seguridad ciudadana

Las tareas preventivas se acentúan en diferentes puntos de la geografía Provincial

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Cuerpo de Bomberos y la Unidad Especial Policía Ecológica impulsaron un operativo integran en jurisdicción de Las Lomitas y zonas aledañas.

Las tareas de prevención se enmarcan en las políticas públicas de seguridad y los lineamientos trazados por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia.

Durante este despliegue operacional, las diferentes unidades operativas de la Policía de Formosa articulan acciones para prevenir hechos de abigeato y brindar seguridad a la comunidad en zonas rurales.

Este trabajo integral incluyó recorridas a pie por extensas zonas de campo, con la autorización de sus propietarios y responsables, a la vera del Río Bermejo, caminos y senderos alternativos.

De esta forma, se refuerza la tarea preventiva para desalentar la sustracción de animales vacunos, el contrabando, el narcotráfico y el accionar de cazadores furtivos.

Durante este trabajo, los policías interceptaron a un hombre y secuestraron una escopeta, siete cartuchos y armas blancas.

A todo esto, los productores ganaderos y pobladores de zonas rurales se mostraron agradecidos con el accionar policial y destacaron la importancia de la actividad preventiva. (Con foto)



