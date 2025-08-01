Ultimas Noticias

Se desplegó un amplio operativo de seguridad ciudadana


Las tareas preventivas se acentúan en diferentes puntos de la geografía Provincial 

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Cuerpo de Bomberos y la  Unidad Especial Policía Ecológica impulsaron un operativo integran en jurisdicción de Las Lomitas y zonas aledañas.

Las tareas de prevención se enmarcan en las políticas públicas de seguridad y los lineamientos trazados por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia.

Durante este despliegue operacional, las diferentes unidades operativas de la Policía de Formosa articulan acciones para prevenir hechos de abigeato y brindar seguridad a la comunidad en zonas rurales.

Este trabajo integral incluyó recorridas a pie por extensas zonas de campo, con la autorización de sus propietarios y responsables, a la vera del Río Bermejo, caminos y senderos alternativos.

De esta forma, se refuerza la tarea preventiva para desalentar la sustracción de animales vacunos, el contrabando, el narcotráfico y el accionar de cazadores furtivos.

Durante este trabajo, los policías interceptaron a un hombre y secuestraron una escopeta, siete cartuchos y armas blancas.

A todo esto, los productores ganaderos y pobladores de zonas rurales se mostraron agradecidos con el accionar policial y destacaron la importancia de la actividad preventiva. (Con foto)