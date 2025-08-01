Alarcón remarcó que ADN Peronista apoya a los candidatos del modelo formoseño al Congreso de la Nación

Víctor Alarcón, referente de ADN Peronista, Lealtad y Compromiso, remarcó la importancia de que la ciudadanía apoye a los hombre y mujeres que van a representar al Gobernador de la Provincia, Dr Gildo Insfrán y al modelo formoseño en el Congreso de la Nación, por lo que pidió claridad y acompañamiento, ya que, a su entender, son los únicos que asegurarán que defiendan los intereses de la Provincia, manteniendo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.

En ese orden de cosas, Alarcón remarcó que es muy importante la realización del Congreso del Partido Justicialista, que definirá quienes van a ser los candidatos que representen al espacio, para competir por las dos diputaciones nacionales en juego-

“Quienes sean electos tendrán la responsabilidad de pelear, en paz, pero con la templanza y la fuerza necesaria, para que dejen de pisotearse los derechos adquiridos como sociedad, y que hoy están siendo prácticamente desmantelados por las acciones y determinaciones del Gobierno Nacional”, explicó Alarcón.



