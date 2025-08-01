El gobernador Insfrán recibió a estudiantes de la UPLaB

En el marco del desarrollo de las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), estudiantes de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) fueron recibidos por el gobernador Gildo Insfrán en su despacho en la Casa de Gobierno de Formosa.

Este lunes 11, previo al inicio de las actividades planificadas, los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Ambientales fueron recibidos por el primer mandatario, con quien mantuvieron un intercambio sobre aspectos relativos a la realidad ambiental formoseña, regional y global, el rol de los futuros egresados y el compromiso de la UPLaB con la formación de profesionales para encarar los principales desafíos ambientales.

Participaron del encuentro el ministro de la Producción y Ambiente, el licenciado Lucas Rodríguez; la subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, la ingeniera Natalia Lupia; y el coordinador de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, el magíster Franco Del Rosso.

Con dichos funcionarios abordaron temáticas vinculadas al ejercicio profesional, como tramitación de licencias ambientales, cambios de uso de suelo, gestión de información geográfica, entre otros aspectos técnicos.

Estos estudiantes provienen de distintas localidades de la provincia, como Laguna Naineck, Laguna Blanca, Buena Vista y Clorinda, y eligieron la UPLaB para su formación.

El vínculo entre educación y producción es clave para formar profesionales con conciencia social, capaces de promover el desarrollo de la provincia de Formosa conservando sus recursos naturales y aprovechando las oportunidades que ofrece tanto el sector productivo como el ambiental, se destacó en ese marco.



