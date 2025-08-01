Se cumplieron 23 años de la muerte en servicio del Suboficial Mayor Juan De La Cruz Barrios

• La ceremonia se realizó en la Subcomisaria de la localidad de Mojón de Fierro que actualmente lleva su nombre

La Policía de la provincia de Formosa evocó el 23° Aniversario del asesinato del efectivo Juan de la Cruz Barrios a manos de abigeos, hecho que quedó gravado en el corazón de toda la familia policial y de la comunidad en general.

Los integrantes del Comando Superior, familiares, amigos y vecinos brindaron un sentido homenaje en honor al Suboficial caído heroicamente, en cumplimiento del deber el 16 de agosto de 2002.

La ceremonia se realizó este sábado a las 09:00 horas, frente a la sede de la Subcomisaria de la localidad de Mojón de Fierro, que lleva su nombre.

En representación del Ministro de Gobierno, asistió el Subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen, Comisario General ® Juan Bernabé Escobar, acompañado por el Jefe de Policía Comisario General Licenciado Juan Moisés Villagra.

También participaron de la ceremonia Oficiales Superiores, Jefes, Oficiales Subalternos, Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Formosa, Oficiales Superiores y Suboficiales en situación de retiro.

Acompañaron en el acto los responsables de distintos organismos del Estado con funciones en esa localidad y ganaderos de la zona que colaboran con la Institución.

Además, concurrió como invitado especial de la solemnidad el Subcomisario Ariel Casimiro Barrios, hijo del extinto suboficial.

Como símbolo de honra y respeto, realizaron una invocación religiosa presidida por el Diácono Permanente de la Pastoral Policial Profesor Roberto González, seguido de ofrendas florales y un respetuoso minuto de silencio al Policía héroe.

La ceremonia finalizó con las palabras del Subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen, en un marco de recuerdos por el camarada, que perdura en los corazones de todos sus seres queridos y de la Institución policial.



