La Policía secuestró cocaína, balanza, teléfono celular y dinero en efectivo

• Fue durante recorridas preventivas por la avenida Marana de la segunda ciudad

Efectivos del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana, Zona Dos Clorinda, detuvieron a un hombre, secuestraron una motocicleta y cocaína fraccionada, entre otros elementos de interés.

El procedimiento se registró el viernes último, alrededor de las 21:00 horas, cuando los policías patrullaban por la avenida Marana cuando observaron al sujeto que se desplazaba en moto de forma peligrosa y a gran velocidad.

Tras solicitar su identificación, el sujeto de 36 años, se mostró alterado y bajo los efectos de alguna sustancia y por seguridad le pidieron que exhiba sus pertenencias.

En esas circunstancias extrajo dos envoltorios de polietileno con una sustancia blanca, una balanza digital pequeña, un teléfono celular, 70.000 pesos y 50.000 guaraníes.

En el lugar, se hicieron presentes efectivos de la Delegación de Drogas Peligrosas Clorinda, quienes realizaron la prueba de la sustancia y arrojó resultado positivo para cocaína.

La situación fue informada la Jueza de turno, Dra. Mariela Portales quien direccionó el procedimiento.

El detenido y los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que y todo quedó a disposición de la Justicia.



