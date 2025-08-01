Se anuló otro centro de distribución de drogas

• De la marihuana secuestrada se pueden obtener más de cinco mil dosis y de la cocaína unas 57





Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Ingeniero Juárez detuvieron a un sujeto, secuestraron 23 envoltorios con estupefacientes, dinero, teléfonos celulares, una notebook y cuchillos, entre otros elementos, tras un allanamiento en el barrio Villa Hermosa de esta localidad.

Durante varias semanas, los policías antinarcóticos realizaron tareas investigativas por la presunta comercialización de droga al menudeo y reunieron elementos probatorios que permitieron establecieron la identidad del distribuidor y el domicilio desde donde operaba.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional, de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en Las Lomitas, que ordenó la requisa.





Allanamiento





La medida judicial fue realizada por efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas, con la colaboración de la Comisaría local, Unidad Regional Seis y Delegación Policía Científica, en una vivienda ubicada en el barrio Villa Hermosa de Ingeniero Juárez.

Durante la requisa detuvieron a un joven, de 21 años, secuestraron 21 envoltorios de marihuana, dos envoltorios de cocaína, dinero, chips, cuchillos, cucharas, cuatro celulares, cigarrillos parcialmente consumidos, entre otros elementos de interés en la investigación.

Los secuestros y detenido fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)



