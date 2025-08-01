Un interno se ahorcó en la celda de la Comisaría Laishi

• El caso fue informado al juez Dr. Marcelo López Picabea de Instrucción y Correccional N° 4





Un interno que se encontraba en la celda de la Comisaría Laishi. se quitó la vida, siendo encontrado por otro detenido que avisó a los uniformados.

El caso se registró este miércoles, en horas de la madrugada, cuando fue advertida la situación por el compañero de celda del occiso.

Se resguardó la escena del hecho, y se informó al Juez de Instrucción y Correccional Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó el cumplimiento de las diligencias de rigor.

Según lo expresado por el forense judicial, el hombre falleció por “paro cardiorrespiratorio traumático, asfixia mecánica por ahorcadura”.

Es de señalar que el fallecido, 51 años, estaba imputado en una causa judicial por delitos contra la integridad sexual ocurrido en la ciudad de Formosa.



