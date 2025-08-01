El Comando Superior continúa distribuyendo móviles a dependencias de distintas localidades

• Fue gracias al compromiso asumido por el Gobierno provincial, que otorgó a la Policía equipamientos de última tecnología, en el marco de las políticas públicas de seguridad

Durante varios actos realizados en el interior provincial, las máximas autoridades policiales de la provincia entregaron camionetas cero kilómetro a las dependencias para reforzar la tarea preventiva a lo largo de la geografía provincial.

Este miércoles por la mañana, el jefe de Policía, Comisario General Juan Moisés Villagra, entregó móviles en la Comisaría de Herradura.

Por su parte, el subjefe de la fuerza, Comisario General Norberto Rubén Mauri, hizo lo propio en las dependencias de Villa Escolar y Lucio V. Mansilla.

A los actos de entrega asistieron los oficiales jefes y subalternos con prestación de servicios en las distintas dependencias de cada unidad operativa.

Son camionetas Ford Ranger y Nissan nuevas, equipadas con tecnología de última generación, que serán destinadas a fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en toda la provincia, que a su vez contribuye a mejorar la capacidad operativa de la Policía en la comunidad organizada.

Tanto el jefe como el subjefe de Policía tuvieron palabras de agradecimiento hacia el gobernador Gildo Insfrán y remarcaron que los móviles destinados a la fuerza provincial representan un claro ejemplo del apoyo y acompañamiento del primer mandatario provincial a las políticas públicas implementadas en materia de seguridad.

Además de resaltar el compromiso de redoblar esfuerzos en materia preventiva, destacaron que la inversión en nuevas unidades para el parque automotor de la Policía provincial es la prueba palpable del avance del Modelo Formoseño, que contempla logros para la comunidad, desde una mirada integral, que invita al desarrollo de todos los sectores, en un clima de armonía, de respeto y paz social.

Señalaron que las políticas públicas en materia de seguridad tienen por esencia la experiencia de la Policía Comunitaria, como estrategia de proximidad para llevar soluciones concretas a las demandas de la gente, donde se privilegia la cercanía, mediante actividades en los distintos barrios de la ciudad y las diferentes localidades del interior provincial, lo que demuestra resultados concretos en la prevención del delito.

Expresaron que el uniformado pasó a ser un referente social, que desarrolla su tarea en coordinación con las demás instituciones del Estado provincial, con articulación de acciones, donde la labor policial no sólo se limita a la prevención y persecución de la delincuencia, sino que incluye un importante trabajo al lado de la gente y sus necesidades. (Con foto)



