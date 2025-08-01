Satisfacción del bloque justicialista porque “la Constitución de Formosa está quedando a la altura de estos tiempos”

Este miércoles 13, en su quinta sesión plenaria en la Legislatura provincial, la Convención Constituyente aprobó modificaciones a los artículos 48, 49 y 53 de la Constitución, así como cambios en el inciso 4 del artículo 120. También se incorporaron dos nuevos artículos vinculados al régimen económico y financiero.

En primer lugar, el convencional constituyente, Rodrigo Vera, quien tras la sesión plenaria hizo declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), celebró que “en esta nueva sesión hemos incorporado más derechos a la Constitución de la provincia de Formosa”, mencionando que “está quedando realmente a la altura de estos tiempos y de lo que se merece el pueblo formoseño, y eso como bloque justicialista nos da muchísima satisfacción”.

Asimismo, se refirió a su presentación de moción de orden para tratar sobre la ausencia del bloque libertario en las últimas sesiones de la Convención, subrayando que “es importante analizar toda interrupción y permanente obstaculización que ha hecho el bloque libertario en esta Convención”.

Al mismo tiempo que les recordó que “en primer lugar, no es el living de su casa, por lo tanto no es que puedan renunciar e irse cuando quieran, asumieron un compromiso con el pueblo formoseño, es una carga pública y, por lo tanto, nadie renuncia hasta que no lo acepte el cuerpo”.

“Ellos no están por encima de la ley, mucho menos por encima de la Constitución y menos de la voluntad soberana del pueblo formoseño”, aseguró Vera.

Por lo tanto, señaló que “lo que tienen todos estos días es simplemente una falta, una ausencia”, dejando así “a sus representantes y a sus votantes sin voz ni representación, lo cual es gravísimo”. Y anticipó que “el lunes en la Comisión 1 se analizarán los pasos a seguir, porque no solamente se va a tratar el tema de la renuncia, sino eventuales sanciones”.

Respecto al motivo, Vera comentó que, en una entrevista a otro medio de comunicación, “reconocieron (bloque LLA) públicamente que el motivo por el cual se retiraron es porque fue una directiva que recibieron de sus jefes políticos de Buenos Aires”, mencionando que “esto no tiene antecedentes en la historia Argentina de ninguna convención”.

“Lo que han confesado es realmente gravísimo porque este es un lugar soberano y no un circo donde ellos pueden venir acá a dirimir sus intereses partidarios o personales”, aseveró.

Límites al endeudamiento público

Por su parte, el convencional Adrián Muracciole también brindó declaraciones tras finalizar la sesión plenaria, donde resaltó que, en materia fiscal, se sumó un artículo que establece límites al endeudamiento público.

Explicó que, según la nueva disposición, la toma de deuda sólo podrá destinarse a financiar obras de infraestructura o atender catástrofes debidamente justificadas, quedando prohibido su uso para gastos corrientes. “Todo proceso de endeudamiento deberá contar con la autorización del Poder Legislativo y la provincia no podrá comprometer más del 3% de los ingresos por coparticipación neta al pago de los servicios de la deuda pública”, indicó.

Aquí también puso en valor que la provincia “hace 24 años que tiene superávit fiscal”, marcando que “gracias al equilibrio que sostiene en sus cuentas públicas, son posibles en Formosa los avances en las políticas públicas en educación, salud, infraestructura, etcétera”.

Matriz energética

Luego también se refirió a la incorporación de un nuevo artículo para la promoción de la matriz energética provincial, a través del cual se busca “fomentar inversiones que tengan como objetivo incorporar al sistema eléctrico nacional energía a través de distintas fuentes, como por ejemplo, la de Ingeniero Juárez y otros proyectos ubicados en Las Lomitas, Pirané, Ibarreta, entre otros puntos.

“Como de otras fuentes energéticas, como la generación geotérmica”, añadió. “Esto es importante porque Formosa es una provincia electrodependiente”, y donde, “tenemos el valor de distribución más bajo de la República Argentina”.

Sin embargo, “los tarifazos autorizados por la gestión del presidente Javier Milei en la generación y el transporte de la energía, hicieron que exponencialmente aumente el valor de la energía impactando esto en el bolsillo del usuario”.

Entonces, para concluir, sostuvo que, para que Formosa no dependa tanto de los vaivenes de las decisiones del Gobierno nacional de Milei, “es importante avanzar hacia la producción de energía en la provincia con una matriz diversificada”.



