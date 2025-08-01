Torneo de la Amistad: El Municipio de Clorinda ya trabaja en la logística preparándose para el certamen de fútbol femenino

La cuarta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino se hará en la ciudad de Clorinda, donde días pasados el vicegobernador Eber Solís junto al secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, habían recorrido los diferentes clubes con la intención de conocer el estado de los campos de juego.

Después de esta acción, que también fue acompañada por el intendente Ariel Caniza y los legisladores provinciales justicialistas Azucena del Valle Santillán y Rafael Navas, fue que se tomó la decisión de organizarla en la segunda ciudad de la provincia.

Si bien todavía no está confirmada la fecha en que se hará la competencia, el jefe comunal adelantó que sería “entre septiembre y octubre”, manifestando que “el Municipio colabora con los clubes”, ayudándolos en la iluminación y el sostenimiento de los campos de juego.

Entonces en vista de esto, estimó que “cerca de 19 de ellos están en condiciones” de recibir la cuarta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”.

Para este evento, según adelantó también el jefe comunal, se prepara “la inauguración de los tres campos de juegos de fútbol 11 del Polideportivo Municipal, los que contarán con una nueva iluminación”. Lo mismo que se utilizaría “el del San José”.

“Esto obedece a tener la mayor cantidad de canchas disponibles porque son más de 150 equipos los que formarán parte de la competencia”, consignó Caniza, por lo que se calcula “un total de más de 1800 personas” entre todos los equipos.

Entonces, debido a que se trata de una cifra importante, “ya comenzamos a armar toda la logística”, mientras que “las diferentes delegaciones se alojarán en establecimientos educativos”, según ya está definido, agregó.

Finalmente, destacó que durante el desarrollo del torneo se espera tener más de 5000 visitantes en la ciudad fronteriza distante a unos 118 kilómetros de la ciudad de Formosa, a donde ya se palpita lo que será el certamen de fútbol femenino más importante de la provincia.







