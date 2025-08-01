Se desarrolló con éxito un curso sobre ingeniería de menú

En la tarde de este miércoles 13, en el en el Galpón “G” del Paseo Costanero, se realizó el curso de ingeniería de menú, organizado por la Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa (ADE) y la Federación Empresarial Hotelera, Gastronómica (FEHGRA) de Formosa.

Participaron propietarios de restaurantes, chefs, encargados de cocina, gerentes de establecimientos gastronómicos, emprendedores, estudiantes y profesionales del rubro.

Guillermo Arévalo, explicó que “en el marco del inicio del segundo semestre de formación profesional para nuestros empresarios y emprendedores, empezamos con el sector de la gastronomía”.

Puntualizó que “se trata de un programa apoyado por la Federación Empresarial Hotelera, Gastronómica (FEHGRA) de Formosa y con el compromiso, por supuesto, del Gobierno de la provincia”.

De esta manera, valoró que “hubo muy buena convocatoria” añadiendo que “los participantes fueron todos profesionales jóvenes del sector”.

Detalló que “la capacitación estuvo a cargo del profesional gastronómico, Hernán Viola, auditor y capacitador en calidad y seguridad de los alimentos, planteando ingeniería de menú, un tema muy novedoso para el sector”.

En este sentido, indicó que “aprendieron cuáles son los productos regionales para presentar en las cartas y cuáles tienen mayor rentabilidad, detalles que a veces a nosotros se nos escapan”.

Al concluir, resaltó que “a pesar de la enorme crisis que tiene la Argentina, Formosa sigue apostando a la capacitación empresarial y de emprendedores, invirtiendo fondos públicos para el sector privado también”.

Y anticipó que “seguramente el mes que viene vamos ofrecer un nuevo curso vinculado al registro de marcas y patentes industriales”.



