Renovaron servicios de salud para vecinos de la colonia El Recreo

Niñas, niños y adultos accedieron a las consultas y atenciones de los profesionales

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, sigue reafirmando con acciones concretas el cuidado de la salud de las formoseñas y formoseños que viven en los distintos puntos del territorio, inclusive en los más alejados.

En ese marco, las familias de la colonia El Recreo recibieron una nueva visita del equipo del Hospital de General Belgrano, que ofreció atenciones médicas, controles y otras prestaciones gratuitas destinadas al cuidado de la salud integral de niñas, niños y adultos.

Las atenciones médicas abarcaron, por un lado, los exámenes periódicos del niño sano, que permiten detectar factores de riesgo y enfermedades que pueden presentarse desde la infancia.

Además, fueron atendidos los que presentaban síntomas de enfermedades estacionales, principalmente, las respiratorias que “son las más frecuentes en esta época del año”, comentó la directora del Hospital de General Belgrano, la doctora Vanessa Riveros.

En el caso de los pacientes adultos, los chequeos fueron acentuados en los diagnosticados con enfermedades crónicas, como hipertensión y diabetes, y otras que requieren un seguimiento pormenorizado.

Por otro lado, fueron programados los turnos en el hospital para los pacientes que necesitaban hacer alguna interconsulta. Y fueron entregados los medicamentos recetados al finalizar cada atención.

La doctora Riveros, hizo notar que las recorridas por las colonias cercanas de la zona “son parte de la planificación mensual que hacemos desde nuestro hospital, para acercar a los vecinos colonos los servicios de salud que tenemos disponibles”.

“Si bien, por ejemplo, la colonia El Recreo cuenta con un centro de salud donde todos los días hay servicio de enfermería las 24 horas para el control de signos vitales, curaciones, entrega programada de medicamentos y consultas, un equipo de nuestro hospital, con distintos profesionales, va hasta allí mensualmente, para brindar atenciones y otras prestaciones”, mencionó.

Planificación familiar

Informó también que en esta visita se ofreció consejería a las mujeres y a las familias sobre planificación familiar y procreación responsable “acompañada por la entrega gratuita de métodos anticonceptivos orales e inyectables y la programación de turnos para la colocación de implantes subdérmicos”.

Inmunizaciones

Asimismo, desde esta área fueron chequeados los carnets de vacunación de las personas de todas las edades, embarazadas y pacientes con situaciones de salud específicas y fueron aplicadas las vacunas de Calendario “a quienes les estaba faltando completar algunas dosis para actualizar los esquemas”, señaló la funcionaria.



