Mientras Nación paraliza la obra pública, Formosa sigue construyendo





El intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, habló sobre las obras continúa realizando la provincia de Formosa, brindando detalles sobre el nuevo hospital que se está construyendo en su localidad con fondos genuinos del Tesoro Provincial.

En este sentido, valoró que la realidad en materia de construcción en Formosa sea totalmente opuesta a la nacional, donde las políticas del presidente Javier Milei están centradas en la paralización total de la obra pública.

“En la provincia tenemos como conductor al doctor Gildo Insfrán, quien mantiene las cuentas claras y en orden, lo cual permite al Tesoro Provincial financiar la continuidad y el avance de distintas obras en el territorio”, declaró el jefe comunal en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Al referirse a la construcción del nuevo hospital de Laguna Naineck, mencionó que “son más de 18 mil metros cuadrados de un terreno que ha sido donado por la Municipalidad para este nosocomio que será de tercera complejidad, con 2600 metros cuadrados cubiertos, con sala de radiografía, laboratorio e internación”.

Además, lamentó que “hay 40 viviendas paralizadas porque tenían financiamiento nacional al igual que el Registro Civil de la Colonia El Paraíso”, marcando que esto solo demuestra falta de apoyo y empatía hacia el pueblo por parte de la gestión libertaria.

“Es realmente abismal la diferencia y nosotros somos dirigentes políticos, somos funcionarios políticos, somos personas de que creemos profundamente en las instituciones democráticas y por eso es necesario tomar la conciencia sobre lo que está ocurriendo”, sentenció.

Para cerrar, recordó que “en octubre tendremos la herramienta del voto y, ojalá, que se cuente de nuevo con ese 70% que apoyó en las elecciones pasadas a la gestión de Insfrán, para que el pueblo comprenda que es posible cambiar esta historia que se está viviendo a nivel nacional, la cual prácticamente en menos de dos años está destruyendo a la Nación”.



