“Nutrifor en las escuelas” desarrolló una importante jornada para estudiantes del barrio Namqom





En una tarea conjunta, a través de “Nutrifor en las escuelas”, un programa que lo integra dicha empresa agroindustrial, el laboratorio Laformed y el Instituto Politécnico Formosa (IPF), sus equipos visitaron este lunes 11 a la tarde a la EPEP N° 335 del barrio Namqom de la ciudad de Formosa, donde ofrecieron una charla en la que dieron a conocer a los estudiantes cuáles son las actividades y funciones que tienen asignadas en la provincia de Formosa.

Así lo señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la licenciada en Nutrición Gabriela Zanín, quien trabaja en Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor) y dijo que mediante este programa están recorriendo todas las escuelas de la capital y también del interior provincial.

Esta fábrica elabora una variedad de productos que son parte de las políticas públicas del Gobierno de Formosa, como por ejemplo, el Programa Copa de Leche. También de Soberanía Alimentaria Formoseña. “Entonces la intención de todo esto es que todos los estudiantes de la provincia conozcan cuál es nuestra función, su producción y su distribución, como el fin social que tiene la fábrica”, indicó.

Detalló también que la materia prima se obtiene de los pequeños productores a la que se le da “un valor agregado en la planta, como, por ejemplo, la leche fortificada, acentuando que es “ese proceso el que queremos que ellos conozcan”.

Laformed

El licenciado en Bromatología Ricardo Acosta, quien se desempeña en la gerencia de plantas de Laformed, por parte, sostuvo: “Son muy importantes estas charlas donde desde Laformed venimos trabajando en conjunto con las plantas de alimentos de Nutrifor y Liofor”.

A través de estas jornadas se pretende “hacerles llegar a los estudiantes cuáles son los productos que elaboramos dentro de nuestro parque industrial dirigidos a políticas públicas sanitarias y alimenticias”, enfatizó.

Y mencionó que “el Plan Alimentario Nutrir es un claro ejemplo de ello”, puesto que “tanto nuestros productos como los de Nutrifor llegan a las familias en situación de vulnerabilidad a través de bolsones de alimentos con un kit de prevención del dengue”.

Esto alcanza “a unas 18.500 familias de la ciudad capital”, lo que “da una dimensión del alcance que tiene este tipo de programa implementado por el Gobierno provincial”, puso en relieve.

Con respecto a la jornada también se difundieron audiovisuales de las etapas productivas que se desarrollan en el laboratorio provincial y especificaciones sobre sus productos, los cuales también se repartieron a los estudiantes como a las autoridades del colegio. Estos fueron, entre otros, repelentes y larvicida biológico para la prevención contra el dengue, consignó el licenciado Acosta.

Instituto Politécnico

El doctor Adrián Horacio Gorostegui, director del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Marcelo Alberto Zorrilla” también participó en esta jornada acompañando a las fábricas formoseñas. No obstante ello, “nosotros, como parte de todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico de la provincia, también brindamos charlas respecto de las distintas carreras que ofrece la institución ubicada en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación”, declaró.

En particular, refiriéndose a esta charla en el barrio Namqom, consideró que fue “fundamental” esta jornada en la que optaron por llevar al equipo de Química Industrial a esta jornada, carrera que tiene al joven Carlos Medina como uno de sus estudiantes quien es vecino de ese barrio. “La intención fue a través de él llegar a más jóvenes para ponerlos en conocimiento de todos los beneficios que brindamos en el IPF”, marcó Gorostegui.

Principalmente entusiasmar a quienes están culminando sus estudios secundarios. Para ello, desde la carrera de Química Industrial enumeró que desarrollaron actividades vinculados a ese campo del saber, como “un reactor químico y también parte de la automatización realizada por los mecatrónicos y finalizaron con una prueba o experiencia de laboratorio muy sencilla, con el fin de que se animen a hacerlo y así puedan pensar el día de mañana en trabajar tranquilamente en esto”.

Testimonio de la directora de la EPES EIB N° 1

A su turno, la directora de la EPES EIB N° 1 del barrio Namqom, María Graciela Amarilla, se refirió a este evento tan importante que reunió a profesionales que trabajan en empresas que cumplen un rol central en la provincia.

Destacó que “Nutrifor en las escuelas” es un programa que solo lo tiene la provincia de Formosa, implementado gracias que “tenemos al gobernador Gildo Insfrán, quien siempre está un paso delante de todos, pensando en el futuro y bienestar de todo su pueblo”.



