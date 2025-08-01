Reforzaron las acciones preventivas en jurisdicción de la Unidad Regional Siete

• Se intensificaron los controles en rutas, caminos rurales y centros urbanos para garantizar la seguridad pública





Integrantes de las distintas dependencias realizaron un amplio operativo de prevención durante todo el fin de semana, con una marcada presencia en las calles, mediante patrullajes, controles y otras acciones en materia de seguridad ciudadana.

En este marco, personal de la Comisaría Güemes realizó exhaustivos controles sobre las rutas nacionales 86 y 95, provinciales 20 y 24, además de caminos vecinales y parajes del área de la Delegación Guadalcázar.

También se verificaron las documentaciones, condiciones de seguridad y se colocaron cintas luminosas en motocicletas y automóviles para reforzar la visibilidad en la circulación nocturna.

Asimismo, los uniformados brindaron recomendaciones sobre el uso correcto del casco protector y el cinturón de seguridad, a fin de reducir la siniestralidad vial.

En tanto, la Comisaría San Martín Dos llevó adelante patrullajes rurales para prevenir casos de abigeato, en contacto directo con los pequeños y medianos productores de la zona.

A ello se sumaron controles vehiculares en accesos y caminos secundarios, donde se implementaron pruebas de alcoholemia.

Como resultado de estas acciones, se inició una causa contravencional a un hombre que consumía bebidas alcohólicas y causaba molestias en la vía pública.

El trabajo articulado y sostenido de las dependencias policiales permitió fortalecer la presencia preventiva en toda la jurisdicción e incrementó la confianza de los vecinos y la reducción de siniestros viales.



