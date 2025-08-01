Esclarecieron casos de robo y hurto en el Virgen del Carmen

• Los sujetos fueron sorprendidos con los objetos sustraídos

Integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu aprehendieron a dos hombres de 20 y 22 años y secuestraron un televisor de grandes dimensiones, una notebook, mochilas con herramientas y parlantes, más un teléfono celular y otros objetos.

El procedimiento se concretó el lunes último a las 18:25 horas, cuando los uniformados que recorrían la zona observaron a los sospechosos con algunos bienes.

Tras ser identificados, no pudieron justificar la propiedad de elementos que llevaban y en presencia de testigos se constató que tenían en su poder un televisor, una notebook, una mochila con herramientas, parlantes, un teléfono celular y otros objetos, algunos de los cuales fueron denunciados como sustraídos en una causa de “Hurto”.

Luego, un vecino denunció que le sustrajeron de su casa quinta un televisor y se mostró agradecido al tomar conocimiento que era el mismo que la Policía ya recuperó, por lo que se originó una causa judicial por “Robo”.

Los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que los detenidos fueron notificados de su situación legal en ambas causas y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



