Recuperaron bienes y detuvieron a un hombre

• Fue en el marco investigativo de dos causas judiciales por “Robo” y “Estafa”

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre, secuestraron un parlante sustraído de la parroquia San Miguel Arcángel y un automóvil Volkswagen Gol Power involucrado en un caso de estafa.

El primer procedimiento tuvo lugar en la noche del jueves, cuando los investigadores de la Sección Robos y Hurtos tomaron conocimiento de la sustracción del parlante del templo parroquial, ubicado en el barrio San Miguel.

Los policías establecieron la identidad del presunto autor mediante la verificación de las cámaras de seguridad, que luego fue detenido cuando intentaba comercializar el bien en el barrio San Agustín.

La otra intervención fue concretada el viernes por integrantes de la División Delitos Económicos, cuando verificaron un automóvil Volkswagen Gol estacionado en avenida Luis Gutnisky y calle Alberdi, del barrio Mariano Moreno.

Según los datos suministrados del rodado y el cotejo con la base de antecedentes de la Dirección General de Informática Policial, se constató que el vehículo registra un pedido de secuestro vigente en una causa judicial por delito de “Estafa”.

La investigación realizada en torno al caso permitió establecer la identidad del presunto autor, quien fue imputado en la causa y es buscado para ser puesto a disposición de la Justicia.

En ambos casos, se realizaron las actuaciones con personal de Policía Científica; mientras que los secuestros y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial, todo a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.



