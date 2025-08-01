La Policía sacó de circulación a 56 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 280 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 3219 personas, labraron 286 actas de infracción y detectaron a 56 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 16 motos y retuvieron146 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.





Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad el sábado y domingo, en el marco de los partidos por los torneos Categoría “A y B” 2025 de la Liga Formoseña de Fútbol en diferentes canchas, donde se afectaron efectivos para los encuentros.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas.

Entre ellos, plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además se movilizaron unas 5.600 personas en distintos locales bailables de la ciudad, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.

A todo esto, desde el viernes y hasta el domingo, se desplegó una importante cantidad de recursos humanos y logísticos para la cobertura de eventos como la “4° Edición Yvý Porá - La Fiesta Solidaria del Chaco-Formoseño”, en la localidad de Gran Guardia y la “6° fecha del Karting N.E.A. 2025”, en el Kartódromo ubicado en la avenida 8 de Abril de la ciudad de Formosa. (Con foto).



