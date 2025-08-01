Ante las políticas destructivas de Nación, destacan la entrega de alimentos de Nutrifor para el Servicio Nutricional





El Gobierno de Formosa continúa apoyando y reforzando el Servicio Social Nutricional de las escuelas de todo el territorio provincial, a través de la entrega de alimentos producidos por la empresa estatal Nutrifor.

Tal es así que en días pasados, la Delegación Zonal Clorinda fue una de las beneficiarias de recibir estas nuevas partidas para luego ser entregadas a todas las unidades educativas que dependen de ella.

Esta acción, la cual es una importante política social de la gestión del doctor Gildo Insfrán, fue resaltada y una vez más valorada por el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, quien expresó: “Esto es posible porque hay una administración eficiente y responsable de los fondos públicos, con más de dos décadas sin déficit”.

“Se tratan de productos de alta calidad que ya están posicionados en los gustos de los niños, las niñas y los estudiantes, de modo que esto viene a complementar todo el programa de asistencia nutricional que caracteriza al sistema educativo”, añadió en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y destacó el hecho de “poder sostener los comedores escolares, la Copa de Leche, frente a una clara destrucción de políticas públicas desde el Gobierno nacional”, motivo por el cual pidió reflexionar sobre esta realidad desde la visión del modelo provincial.

“Es esencial tener presente el marco del Modelo Formoseño, que tiene una visión integral centrada en el ser humano, donde, en este caso, además de garantizar la enseñanza educativa, invierte y sostiene un servicio de apoyo nutricional para los tres niveles obligatorios: Inicial, Primario y Secundario”, subrayó.

En este sentido, estimó que lo dicho tiene un solo nombre: “Política pública con sentido nacional y popular, que se abrevia en la ideología justicialista”.

Por su parte, la delegada zonal de Clorinda, la docente Feliciana Coronel, expresó su agradecimiento profundo hacia “el Gobierno de Formosa y todo su equipo de trabajo por todo lo brindado, ya que son acciones que se convierten en jornadas llenas de satisfacción”.

Para cerrar, repasó que entre los alimentos recibidos se encuentran mate cocido con leche, leche chocolatada, leche fortificad y productos liofilizados y agregó que la distribución “ya está organizada según la matrícula de cada escuela”, donde los directivos son los encargados de pasar a retirarlos.



