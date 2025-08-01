Ultimas Noticias

Aeroclub Formosa: Sufrió lesiones graves al caer de un paramotor

Está internado en terapia intensiva en la clínica Versalovic


Un hombre de 55 años realizaba la actividad deportiva conocida como “paratrike”, cuando perdió el control de su paramotor y cayó dentro del predio del Aeroclub Formosa, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 11.

El hecho ocurrió el sábado último, alrededor de las 18:40 horas, y de inmediato fueron hasta el lugar los efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu.

El paramotor es un sistema de vuelo que combina un parapente con un motor y un hélice, que permite despegar y volar desde terrenos planos.

Al lugar acudió personal del SIPEC y trasladó a la víctima en ambulancia hasta el Hospital Central de la ciudad de Formosa y luego fue derivada a la clínica Versalovic.

El paciente fue examinado por un médico, quien informó que presenta traumatismo de tórax cerrado con contusión pulmonar bilateral, aplastamiento de cuerpo de la primera vértebra lumbar y fractura de cavidad cotiloidea.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. 