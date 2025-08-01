En Ingeniero Juárez una charla sobre boleta única reunió a la dirigencia y profundizó el apoyo al Modelo Formoseño

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que recibieron al Vicegobernador de la Provincia Dr. Eber Solís, quien disertó sobre la nueva modalidad de boleta única de papel, que representa un cambio en la forma de votar, que como se recordará, comenzará a implementarse para la elección de legisladores nacionales, en los comicios del próximo 26 de octubre.

Nacif explicó que estuvieron presentes en este espacio, dirigentes barriales, caciques, docentes, integrantes de la comunidad, además de referentes del Gobierno de la Provincia de Formosa, y legisladores provinciales del modelo formoseño.

En el transcurso de la charla, se vio la confianza de los presentes que dejaron claro que aunque cambie la forma de emitir el sufragio, lo que no se modificará es el apoyo al Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, quien siempre con sus acciones y gestiones, valida su compromiso en establecer que donde haya una necesidad nazca un derecho, algo que para Nacif, caracteriza al modelo formoseño.



