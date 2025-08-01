Organizaron un agasajo en el barrio San Antonio por el Mes de las Infancias

Son muchos los festejos organizados para que disfruten los niños y las niñas durante este mes de agosto y, en ese marco, se inscribió el que se organizó en la plaza y playón deportivo del barrio San Antonio de la ciudad de Formosa en la tarde de este domingo 10.

Allí se unieron organismos del Gobierno de Formosa y agrupaciones políticas y desplegaron esta actividad que tuvo la participación de toda la comunidad de dicho barrio como aquellos que son aledaños, como Urbanización España y Lisbel Rivira.

“Fue realmente una jornada muy feliz por todos los que estuvimos participando, y a cuya actividad también se sumaron todos los compañeros militantes”, señaló la ministra Secretaria General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca.

Detalló que hubo sorteos, juegos recreativos, sirvieron chocolate con pan de leche, también pororó y peloteros. “También el Centro Integrador de Acción Comunitaria Eva Perón (CIDAC) con más actividades, como pinta caritas y ajedrez”, las que acompañaron toda la familia, “siendo esta jornada muy especial para los niños de la provincia porque recibieron sus juguetes en las escuelas”, destacó.

En especial, valoró esto la ministra ante el contexto nacional de crisis económica que transita el país como consecuencias de las políticas del Gobierno del presidente Javier Milei.

Sin embargo y pese a todo, “en Formosa nuevamente más de 200 mil juguetes se distribuyeron en todo el territorio” merced a “la decisión política del primer mandatario”, para “así poder seguir presente con las infancias y sus familias”, puso en relieve.

Retomando lo que fue el agasajo en el barrio San Antonio, señaló que “en unidad” trabajaron equipos y agrupaciones políticas, entre las que mencionó: Valores Ciudadanos, la 17 Agrupación en todas sus características, los equipos del vicegobernador Eber Solís, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri y el diputado provincial Agustín Samaniego.

También los Ministerios de la Jefatura de Gabinete, Secretaría General, Cultura y Educación con toda la parte recreativa de los payasos.

Desde la 17 Agrupación, cuya organización se “compone de vecinos y amigos unidos para este evento con el fin de que los niños lo disfrutaran”, agradecieron por la invitación que le llegara para ser parte de ese agasajo, así lo expresó una de sus miembros, Nilda Sánchez, testimonio recogido por esta Agencia.

Festivales

Por último, brindó una primicia a esta Agencia al informar la ministra Guardia Mendonca que el 23 y 24 de agosto se harán los festivales agasajando a las infancias: “El sábado 23 en la Jurisdicción Cinco y el domingo 24 en las instalaciones del Parque Infantil Paraíso de los Niños”.

Estos tradicionales festivales organizados por el Gobierno de Formosa tendrán, como cada año, shows, actividades recreativas y sorteos de bicicletas, para lo cual se estarán repartiendo los cupones en esta semana que viene, confirmó.



