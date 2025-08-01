La Policía sacó de circulación a 42 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se realizaron más de 200 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y todo el interior provincial.

Los integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 1071 personas, labraron 210 actas de infracción y detectaron a 42 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron fuera de circulación unas 27 motos; sumado a la retención de 85 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.





Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad para el sábado y domingo en el marco de los encuentros futbolísticos, por el Torneo Federal “A”, que se desarrollaron en el Estadio Club Sol de América y San Martín, donde se afectaron 68 efectivos para ambos encuentros.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas.

Entre ellos, plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, como así, en las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Se movilizaron unas 5.000, en distintos locales bailables de la ciudad, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades. (Con foto).



