Celebración de la Fundación Abriendo Surcos para los niños y las familias en el barrio Villa del Carmen

Celebrando el Mes de las Infancias, la Fundación Abriendo Surcos, presidida por Beatriz Lotto, realizó en el barrio Villa del Carmen una actividad recreativa, donde hubo refrigerio, música, juegos, sorteos y mucho más.

En ese barrio de la ciudad de Formosa se encuentra la sede de la Fundación Abriendo Surcos, donde, entre algunas de sus actividades, se dictan talleres de robótica del club digital, comentó la diputada provincial Lotto.

Sobre la actividad, manifestó que “fue un gusto ver a los niños disfrutar todo lo organizado con un clima que se prestó para la ocasión” y agradeció la colaboración del equipo del vicegobernador Eber Solís.

Precisamente como una militante que forma parte de ese equipo, Claudia Melian, sostuvo que “esto es importantísimo para la comunidad del Villa del Carmen que se reunió desde temprano convocada por este gran evento impulsado por la Fundación y de la que participó también el diputado provincial Agustín Samaniego”.



