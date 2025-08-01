Niños de distintos barrios de la ciudad disfrutaron de una función especial del Circo Lunara

Organizado por distintas áreas de la Municipalidad, como parte de las actividades por el Mes de la Infancias, más de 500 niños de distintos barrios de la ciudad, además de hijos de trabajadores municipales y de los talleres Super Arte, de la Dirección de Discapacidad, disfrutaron de una función especial del circo Lunara.

Trasladados desde sus barrios hasta el Paseo de las Aves, donde fueron recibidos con un refrigerio, ingresaron al circo para poder gozar del inigualable show que ofrece el circo. Si dudas, los pequeños, fueron protagonistas de una tarde colmada de emoción y alegría.

Cabe destacar que para hacer posible esta jornada inolvidable para los niños y niñas, se trabajó desde las distintas áreas municipales y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales, para permitir que también los hijos de los trabajadores comunales puedan presenciar la función del circo.



