El Colorado: Dos mujeres en moto fallecieron durante la colisión con una camioneta

• Las víctimas fueron identificadas como Johana Benítez y Rafaela Oviedo

Efectivos de la Comisaría El Colorado verificaron un siniestro vial en la Ruta Provincial N° 3, a unos 2.000 metros de la entrada a esta localidad, entre una Toyota Hilux y una Zanella ZB, en el que murieron las dos ocupantes de la motocicleta.

El trágico hecho ocurrió el domingo último, a las 20:00 horas, y según las actuaciones realizadas se estableció que la moto -conducida por una mujer de 44 años y acompañada por otra de 29-, se desplazaba por la Ruta Provincial N° 3 de Sur a Norte.

Por cuestiones que se tratan de establecer, se produjo la colisión con la camioneta que circulaba en el mismo sentido.

El personal de salud acudió al lugar y el médico informó que la acompañante no tenía signos vitales, mientras que la conductora fue trasladada hasta el Hospital de El Colorado, donde murió minutos después.

El caso fue informado al juez Subrogante del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Marcelo López Picabea, quien direccionó el procedimiento.

En la escena del hecho, se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

Luego el personal del Cuerpo de Bomberos trasladó los cuerpos de las víctimas hasta la morgue judicial del barrio San Antonio de esta ciudad para la autopsia y después entregados a sus familiares para las exequias.

Los rodados fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que la prueba de alcohotest al conductor de la camioneta dio resultado negativo.

El hombre fue notificado de su situación procesal en una causa judicial y quedó a disposición de la Justicia provincial.



