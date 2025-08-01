Más de 25 mil personas participaron de los festivales por el Mes de las Infancias en Formosa

El Gobierno de la provincia de Formosa cerró este fin de semana las celebraciones por el Mes de las Infancias con un gran festival realizado el domingo 31 en el Parque Paraíso de los Niños.

En total, durante las dos jornadas de actividades, la primera tuvo lugar el sábado en la Jurisdicción Cinco, más de 25 mil personas disfrutaron de espectáculos musicales, obras de títeres, actuaciones de payasos, juegos y sorteos de bicicletas.

También hubo espacios recreativos como la plaza Mitaises, pintacaritas y propuestas para todas las edades, además de los atractivos permanentes del Complejo: la Casa del Lago, la pista de Educación Vial y los paseos en botes.

La actividad, coordinada por el Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, contó en el Complejo Paraíso de los Niños con la amplia colaboración de distintos organismos del Estado y de agrupaciones justicialistas, que prepararon desde muy temprano chocolate y pan de leche, para compartir con las familias presentes.

Con transmisión de la Red Formoseña de Medios de Comunicación Audiovisual, la propuesta de entretenimiento ya es un clásico del mes de agosto, desde hace varios años.

En ese marco, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la ministra secretaría general del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca, quien celebró el éxito de los tradicionales festejos que reunieron a miles de familias para celebrar a las infancias: estaban felices los niños y las niñas “a pura alegría y sonrisa”.

“El balance es muy positivo”, evaluó y agradeció especialmente “a todos los compañeros y compañeras de cada una de las agrupaciones políticas con militancia en la ciudad capital porque desde muy temprano trabajaron no solamente en realizar el chocolate en ambos eventos, sino que colaboraron con su entrega, el pan de leche, pororó, algodón de azúcar”.

En las actividades recreativas tanto para los pequeños como las familias en general, asimismo, el reparto de los bonos para los sorteos de las bicicletas, esto ya con antelación se hizo en las escuelas, pero también en los mismos festivales.

Allí estuvieron también los Emprendedores de la Unidad, quienes tuvieron una buena recepción del público en cuanto a ventas, al igual que los demás puestos que se ubican habitualmente en el Paraíso de los Niños. En especial, la funcionaria señaló que aquellos que se dedican a la gastronomía ofrecieron licuados, sándwiches, platos dulces y salados, “así que para todos ha sido más que positiva estas dos jornadas”.

Agradeció por esto al Gobierno de Formosa, “que muestra con el ejemplo la prédica que tiene este movimiento provincial justicialista, cuyo conductor es el gobernador Gildo Insfrán, ya que, “como siempre, en cada una de estas actividades las personas de carne y hueso son la prioridad y, en este caso, los más pequeños, únicos privilegiados, como decía el general Juan Domingo Perón”, acentuó Guardia Mendonca.

Parola

“De infancias felices, hombres y mujeres buenos, como decía el general Juan Domingo Perón”, aseguró la diputada nacional por Formosa de Unión por la Patria, Graciela Parola, quien acompañó el evento, marcando contundente que “en Formosa seguiremos haciendo peronismo y esperamos que esto se replique en cada rincón del país”.

Para lograrlo, insistió la legisladora que en este “proceso electoral que estamos atravesando un paso muy grande va a ser que el 26 de octubre el pueblo formoseño acompañe masivamente a los candidatos del Modelo Formoseño, a Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, porque realmente necesitamos diputados y diputadas de la Nación que defiendan los intereses del pueblo formoseño y argentino”.

Retamozo

La candidata suplente a diputada nacional (Frente de la Victoria) Mirta Retamozo también estuvo presente en el festival por el Día de las Infancias en el Paraíso de los Niños.

En diálogo con AGENFOR resaltó la vigencia de este tipo de celebraciones, recordando incluso cuando recibió una bicicleta, siendo niña. “Me acuerdo perfectamente, hasta con el número que saqué la bici, es algo que te queda en el corazón para siempre”, destacó.

En ese contexto, manifestó el orgullo de participar del Modelo Formoseño conducido por Gildo Insfrán, que garantiza la igualdad de oportunidades a todos, luchando por sostener los derechos conquistados a lo largo de los años.

“Sabemos dónde estamos parados, no tenemos ninguna duda que el camino es la unidad, la solidaridad, empatía, el amor hacia el otro. Lo que hacemos con las políticas públicas del Gobernador es brindarnos a la gente, defender todos estos derechos, estas conquistas que tiene la provincia, que no son palabras, son hechos que se ven realizados en acciones como las de hoy que no se ven en otras provincias”, cerró.







