Laguna Blanca: Detuvieron a un hombre por violencia de género y a una mujer por amenazas a una adolescente

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca aprehendieron a un hombre acusado de agredir a su expareja, pese a contar con medidas cautelares de prohibición de acercamiento, mientras que también hicieron lo propio con una mujer imputada por amenazar a una adolescente.

El primer procedimiento tuvo lugar cuando la víctima solicitó ayuda mediante un llamado a la línea de emergencia 911.

Al llegar, los uniformados constataron que el hombre intimidaba a la joven y le exigía la entrega de su teléfono celular.

Durante la intervención, el agresor reaccionó con violencia, pero fue reducido por los policías.

La segunda intervención se concretó el jueves último por la tarde, cuando detuvieron a una mujer denunciada por hostigar a una menor de edad mediante mensajes intimidatorios, publicaciones en redes sociales y amenazas directas.

La imputada tiene antecedentes por amenazas y otra causa en trámite bajo intervención judicial.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia. (Con foto).



