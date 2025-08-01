Aprehendieron a dos sujetos y secuestraron droga en diferentes procedimientos

• Las acciones contra la comercialización de estupefacientes se refuerzan en la capital y el interior provincial





Efectivos de la Comisaría Estanislao del Campo y del Comando Radioeléctrico Policial Zona Uno detuvieron a dos hombres y secuestraron marihuana, durante tareas preventivas en el interior provincial y en esta ciudad.

El primer caso ocurrió cuando los uniformados realizaban patrullajes preventivos sobre la calle Jujuy al 1.700, en el barrio Villa Hermosa de la capital provincial.

En el lugar identificaron a un sujeto de 22 años, quien por razones de seguridad se le efectuó un cacheo preventivo, hallándose en su poder un envoltorio transparente con una sustancia vegetal similar a la marihuana.

Después se convocó al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó la prueba de orientación química y confirmó que se trataba de cannabis.

El segundo procedimiento estuvo a cargo de integrantes de la Comisaría Estanislao del Campo en el barrio San Roque, cerca de un establecimiento educativo, donde hallaron entre las prendas de vestir de un hombre un envoltorio con la misma droga.

En ambos casos, los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y se notificó a los infractores de su situación legal, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







