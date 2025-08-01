Laguna Blanca: Capturaron a dos hombres con causas pendientes ante la Justicia

• Los procedimientos se concretaron en la localidad de Laguna Blanca y en la ciudad capital

Efectivos policiales aprehendieron a dos hombres con antecedentes judiciales: uno registra pedido de captura por “Lesiones y amenazas”, mientras que el otro está imputado por “Estafas” en dos causas distintas.

El primer procedimiento se desarrolló el domingo último a las 04:25 horas, cuando personal de la Comisaría Bernardino Rivadavia realizaba patrullaje preventivo en la calle Alborada.

Allí se identificó a un hombre de 34 años, con pedido de captura caratulado “Lesiones leves calificadas, amenazas con arma blanca, violación de domicilio y desobediencia a la autoridad”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial.

El segundo caso se concretó el domingo por la tarde, en una acción coordinada entre la brigada de investigaciones y el personal de la Comisaría Laguna Blanca, donde se aprehendió a un hombre denunciado por estafa en la venta de un vehículo.

El operativo se realizó en la intersección de las calles Laprida y Saavedra de la localidad de Laguna Blanca, en el marco de una vigilancia discreta que terminó sin incidentes.

La investigación reveló que el individuo también está imputado en otra causa por estafa en jurisdicción de Siete Palmas, relacionada con la compra fraudulenta de un animal vacuno.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron alojados en dependencias policiales, a disposición de la Justicia provincial.



