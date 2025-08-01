La Policía secuestró un cargamento de cigarrillos con un valor aproximado a los 100 millones de pesos

• Pese a resistirse y atacar a los uniformados, se detuvo a un sujeto

El personal de la Unidad Especial Asuntos Rurales, Delegación Kilómetro 100, detuvo a un hombre de 51 años, secuestró más de 6.500 gruesas de cigarrillos, tres camionetas Toyota Hilux, una embarcación con motor fuera de borda y celulares.

Fue durante un operativo en la zona ribereña del Río Bermejo, que se concretó el martes último por la noche, cuando los uniformados patrullaban la zona y vieron a varios sujetos en plena descarga de bultos de los tres vehículos y reacomodados en el interior de una embarcación.

Allí, a la voz de “alto policía”, cuatro de los individuos escaparon rápidamente hacia zona boscosa, mientras uno de estos arremetió contra los auxiliares de la Justicia, pero fue reducido y puesto bajo custodia.

Ante la peligrosa situación y a fin de resguardar el lugar, los integrantes de la Jefatura Unidad Especial de Asuntos Rurales, la Sección Kilómetro 142, Delegación Unidad Regional Uno Mansilla, Subcomisaría Villa Escolar y el Grupo de Intervención Especial (GIE) brindaron cobertura de seguridad en la zona.

En la inspección visual se constató que las tres camionetas transportaban unas 6.600 gruesas de cigarrillos de las marcas “Rodeo” y “Eight”, las cuales eran acondicionadas en la embarcación por los sujetos para ser transportadas hasta la provincia del Chaco.

El hecho se puso en conocimiento del juez Federal N° 1, Dr. Pablo Fernando Morán, quien dispuso que el personal de la Dirección de Policía Científica documente la escena del caso; mientras que el cargamento fue trasladado hasta la dependencia policial de Kilómetro 100, bajo una fuerte cobertura de seguridad policial.

El detenido fue notificado por los delitos de "Encubrimiento de contrabando" y "Atentado y resistencia contra la autoridad", por lo que quedó alojado en la Comisaría Jorge Pellegrino, a disposición de la Justicia Federal.




