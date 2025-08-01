Automovilista fue detenido por requerimiento judicial

• Fue durante un control de prevención sobre la Ruta Nacional N° 11





Efectivos de la Delegación Seguridad Vial Mansilla aprehendieron a un hombre con pedido de comparendo, según el registro de antecedentes que figura en la base de datos de la Dirección General de Informática Policial.

El procedimiento tuvo lugar el martes último a las 22:00 horas, durante un control sobre la Ruta Nacional N° 11, donde se identificó al conductor de un automóvil Fiat Cronos.

Tras la verificación de datos en el sistema ECO 911, se confirmó que el hombre tiene un requerimiento judicial vigente.

De inmediato, se dio intervención a los integrantes de la Comisaría Cabo Jorge Pellegrino, quienes cumplimentaron con las diligencias legales.

Este accionar demuestra la eficacia de los operativos de control vehicular e identificación de personas, como herramientas fundamentales para prevenir delitos y reforzar la seguridad pública en la provincia.



