Dos obreros sufrieron un accidente laboral, mientras colocaban caños para una red cloacal

• Ambos fueron hospitalizados y están fuera de peligro





El personal policial verificó un requerimiento que terminó con dos hombres heridos durante el derrumbe de tierra que se produjo mientras colocaban caños de PVC para una red cloacal, en el barrio 8 de Febrero de Comandante Fontana.

El martes último a las 16:00 horas, integrantes de la comisaría fueron hasta las calles Malvinas y Almirante Brown y constataron la lamentable situación.

De inmediato, cuatro compañeros auxiliaron a las dos víctimas y las trasladaron hasta el Hospital de Fontana, donde recibieron asistencia médica.

Uno de ellos sufrió fractura de clavícula derecha y el otro lesiones leves.

Según el informe de los profesionales de la salud, ambos están en buen estado y responden en forma favorable a la atención médica.

En el lugar, personal de la Delegación de Policía Científica documentó fotográficamente la escena; mientras que por el caso se inició un expediente judicial ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).



