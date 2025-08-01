La Policía controló un desorden en el barrio Curtiembre

• Un grupo de personas atacó a los uniformados con insultos y escombros





Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Ingeniero Juárez detuvieron a dos hombres, uno de ellos bajo los efectos del alcohol y con orden de restricción y que derivó en disturbios con la participación de varias personas.

El hecho ocurrió el viernes último en horas de la mañana, cuando los uniformados acudieron a un requerimiento donde un hombre ocasionó desorden en el barrio Curtiembre.

En el lugar, una mujer manifestó que su sobrino, sobre quien pesa medidas de exclusión y prohibición de acercamiento, irrumpió en su vivienda y provocó destrozos.

En esas circunstancias, a pocos metros del lugar, un grupo de siete hombres y dos mujeres increparon a los efectivos, arrojaron escombros y los amenazaron.

Los agresores se encontraban bajo los efectos del alcohol y aparentemente de otras sustancias, mostraron una actitud hostil que derivó en momentos de gran tensión.

Finalmente se procedió a la detención de dos de los involucrados, entre ellos, el que incumplió la medida judicial, mientras que los demás fugaron por pasillos internos y zonas de monte cercanas.

En el lugar, los efectivos de la Delegación Policía Científica documentaron la escena.

Posteriormente, los uniformados del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) se desplegaron en distintos sectores para dar con los prófugos y aún continúan con las tareas investigativas.

Por el hecho, se inició una causa por “Desobediencia judicial, Hurto e Intimidación Pública en poblado y en banda”, con intervención del Juzgado de Las Lomitas. (Con foto)



