Aprehendieron a dos hombres y secuestraron dos motos

• Estos fueron los resultados de una prolija investigación





En distintos procedimientos, efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos y secuestraron dos motocicletas: una sustraída y la otra con la numeración de una Zanella ZB y plásticos de una Keller.

El primer caso se registró días atrás, cuando integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales desplegaban trabajos de investigación por la sustracción de una moto en el barrio Urbanización España.

Durante ese trabajo, aprehendieron al presunto autor y recuperaron el rodado denunciado como sustraído.

Por otra parte, en el marco de una investigación judicial por el robo de otra motocicleta, obtuvieron la orden de allanamiento para una vivienda del barrio Sagrado Corazón de María.

El mandato judicial se concretó el jueves último y detuvieron a un hombre y secuestraron una motocicleta, que presentaba las numeraciones de una Zanella y los plásticos de una Keller.

En ambos procedimientos, se realizaron las actuaciones con la colaboración del personal de la Dirección General de Policía Científica.

Detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde los sujetos quedaron a disposición de la Justicia provincial.



