La Policía sacó de circulación a 43 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 207 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 1030 personas, labraron 207 actas de infracción y detectaron a 43 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 20 motos, un automóvil, dos camionetas y retuvieron 105 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.





Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad el sábado y domingo, en el marco de los partidos por los torneos Federal “A” 2025 encuentros disputados en las canchas “17 de Octubre” y “Sol de América”, donde se dispusieron efectivos para los encuentros.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas.

Entre ellos, plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además se movilizaron unas 4.890 personas en distintos locales bailables de la ciudad, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades. (Con foto)



