Detuvieron a dos sujetos por el robo de un comercio en el barrio Divino Niño

• También secuestraron tres motocicletas y una de ellas con numeraciones adulteradas

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a dos hombres, secuestraron tres motocicletas, dos utilizadas para cometer el ilícito y otra con las numeraciones adulteradas.

Días atrás el empleado de un comercio ubicado del barrio Divino Niño, denunció que dos sujetos ingresaron al local, sustrajeron una importante suma de dinero de la caja registradora y huyeron en una motocicleta de 110 cilindradas.

De inmediato, los policías iniciaron las tareas investigativas entrevistaron a vecinos y verificaron las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad, con la cuales pudieron identificar a los individuos.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Enrique Guillen, quien ordenó dos allanamientos.





Requisa

La medida judicial fue realizada el viernes último, por efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, en dos viviendas ubicadas en el barrio San Juan Bautista y Liborsi, de esta ciudad capital.

Durante la requisa detuvieron a dos hombres, de 23 y 30 años, secuestraron dos Corven Energy, de 110 cilindradas y prendas de vestir utilizadas para cometer el ilícito.

También secuestraron una motocicleta, de 150 cilindradas con números de motor y chasis adulterados, además, el dominio pertenecía a otro rodado que registra pedido de secuestro.

Por otra parte, los uniformados de la Dirección Policía Científica documentaron el procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que los detenidos se notificaron su situación procesal en una causa por “Robo” y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



