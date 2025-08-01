La Policía detuvo a un sujeto por amenazar de muerte a su expareja y a otro por causar molestias con arma blanca

• Las intervenciones marcan la activa presencia de la fuerza provincial en el interior.

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a un hombre que amenazó con matar a su expareja y demoró a otro individuo por molestar e insultar a sus vecinos con un puñal.

En el primer procedimiento, integrantes de la Zona Uno del Comando Patrulla de Seguridad Urbana acudieron al barrio San Miguel de la segunda ciudad por un requerimiento que ingresó a la línea gratuita ECO 911.

Allí, una mujer denunció que minutos antes llegó su expareja y la amenazó de muerte, razón por la cual el personal femenino brindó contención a la víctima; mientras que los patrullajes por las inmediaciones a la vivienda permitieron hallar al sujeto de 40 años y detenerlo.

La segunda intervención se produjo cuando uniformados del Comando Radioeléctrico Operativo Policial de Las Lomitas realizaban recorridas preventivas por las calles Jorge Newbery y Moreno, del barrio Centro.

En ese lugar, constataron la presencia de un joven de 18 años, que terminó demorado por amenazar a los vecinos y portar un arma blanca.

En ambas intervenciones, el secuestro y los sujetos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, todo a disposición de la Justicia provincial.



