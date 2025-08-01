Buena Vista: Lo aprehendieron con más de un kilo de marihuana en un control vial

• La investigación derivó en un allanamiento en la Comunidad Qom La Primavera

Los integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas de Laguna Blanca aprehendieron a uno de los acompañantes de un automovilista por llevar más de 1.000 gramos de marihuana, durante un operativo vehicular sobre las rutas Nacional N° 86 y Provincial N° 4.

El procedimiento se realizó el sábado último por la noche, cuando se detuvo la marcha de un automóvil Toyota en el que se desplazaban tres adultos y una menor de edad.

Durante la verificación, uno de los ocupantes arrojó un paquete que contenía una sustancia vegetal similar a marihuana. La prueba química arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa, con un peso superior a los 1kg, equivalentes a más de 4.000 dosis para consumo.

El caso se informó al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, y se ordenó la requisa para el domicilio del imputado.

El mandato judicial se concretó el domingo por la mañana en la Comunidad Qom La Primavera, donde según protocolo de intervención para fuerzas de seguridad, se trabajó con la colaboración de efectivos de la Unidad Especial La Primavera, Unidad Regional Cuatro y Gendarmería Nacional.

Como resultado, secuestraron teléfonos celulares, elementos para fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias, una cámara fotográfica, chips y otros objetos de interés.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



