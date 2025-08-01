Detuvieron a un arrebatador y recuperaron el teléfono robado

• Dos mujeres fueron las víctimas, quienes afortunadamente sólo sufrieron lesiones leves





Efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno, detuvieron a un hombre que había arrebatado un teléfono celular a una mujer que se desplazaba en motocicleta en compañía de otra en la intersección de las calles Arenales y Matacos, del barrio Parque Urbano de esta ciudad.

El hecho ocurrió el domingo último a las 21:00 horas, cuando ambas se desplazaban en una Zanella ZB y fueron interceptadas por dos delincuentes que se movilizaban en una moto de 110 cilindradas.

Los hombres se acercaron a las víctimas, uno de ellos forcejeó, le arrebató en forma violenta el celular Motorola a la acompañante e hizo que la conductora pierda el dominio de su rodado y ambas caigan al suelo.

Luego los malvivientes se dieron a la fuga a gran velocidad por la calle Arenales hacia la avenida Sargento Cabral.

De inmediato, arribó al lugar el personal del SIPEC y trasladó a las mujeres hasta el Hospital Central, donde los médicos informaron que la conductora presentaba traumatismo leve en su pierna y brazo derecho, mientras que su hija sufrió politraumatismos, hallándose las dos fuera de peligro.

En el lugar se realizaron las diligencias procesales, con intervención de los uniformados de la Dirección de Policía Científica, quienes documentaron la escena del ilícito.

Luego, alrededor de las 12:15 horas del lunes, los integrantes de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno realizaban trabajo de campo en relación a lo ocurrido.

Durante esa investigación, al llegar a la intersección de las calles Roldan y Pauzier del barrio La Floresta, detuvieron a un sujeto de 39 años, que tenía en su poder el teléfono celular Motorola con su funda correspondiente, denunciado como sustraído.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, fue notificado de su situación procesal por el delito de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

La investigación continúa a fin de detener al segundo involucrado y secuestrar el rodado en la que se desplazaban los delincuentes al momento de cometer el ilícito. (Con foto)



