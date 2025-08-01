Capturaron a un hombre por amenazar a sus vecinos

También secuestraron un arma blanca y lo pusieron a disposición de la Justicia

Integrantes de la Comisaría Comandante Fontana detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a un vecino y demás miembros de su familia con un cuchillo de grandes dimensiones.

El hecho ocurrió el domingo último y el personal policial que realizaba tareas preventivas fue alertado de la situación.

De inmediato, los uniformados iniciaron un rastrillaje y localizaron al sospechoso a unos 100 metros de la casa de la víctima.

Durante el cacheo preventivo, detectaron que el hombre llevaba un cuchillo oculto entre sus prendas de vestir y lo secuestraron.

El arma fue trasladada a la dependencia policial y el detenido quedó a disposición de la Justicia provincial.



