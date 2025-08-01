Robó un celular y terminó detenido

El propietario agradeció el rápido accionar policial

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima detuvieron a un joven de 19 años y recuperaron un teléfono celular sustraído, en el barrio El Municipal de esta ciudad.

Alrededor de las 4:45 horas del domingo último, un hombre de 22 años, denunció que un sujeto lo interceptó a punta de cuchillo y se dio a la fuga tras apoderarse del equipo de comunicación móvil.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Robo con el uso de arma blanca”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Tras las tareas investigativas, los policías establecieron la identidad del presunto autor quien, en horas de la tarde, fue interceptado en inmediaciones a la manzana 5 del mencionado barrio y recuperaron el teléfono.

El detenido y el secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



